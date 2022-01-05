Турция внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане

Турция внимательно следит за событиями в Казахстане, уверена в преодолении кризиса, говорится в заявлении турецкого МИД.

«Мы внимательно следим за акциями протеста, которые начались 2-3 января 2022 года в Казахстане и закончились отставкой правительства сегодня утром. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана. Наша надежда — мир и спокойствие братского казахского народа. Мы полностью уверены в том, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Мы доверяем здравому смыслу казахстанцев и надеемся на нормализацию ситуации в ближайшее время», — говорится в заявлении.

«Желаем скорейшего выздоровления нашим казахстанским братьям, которые получили ранения, в том числе сотрудникам сил безопасности», — отметил турецкий МИД.