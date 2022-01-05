В Грузии запретили банкноты лари 1995-1999 годов

Национальный банк Грузии ввел запрет на использование денежных купюр лари всех номиналов, напечатанных в 1995-1999 годах. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте регулятора.

«По решению Национального банка Грузии с января 2022 года платежными средствами больше не будут использоваться банкноты лари на которых указан год выпуска в промежутке от 1995 до 1999 года. Все номинальные банкноты, выпускаемые с 2002 года по сей день, объявляются законным средством платежа на всей территории страны. Все юридические и физические лица обязаны бесперебойно получать и рассчитываться этими банкнотами», — сказано в сообщении.

В Нацбанке заявляют также, что обладатели старых денег могут обменять их на новые образцы в кассовых центрах регулятора.