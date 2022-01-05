Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что власти Казахстана справятся с урегулированием ситуации в стране самостоятельно, но в случае необходимости Россия готова оказать стране любую помощь невоенного характера, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что власти Казахстана разберутся, справятся с ситуацией. Они активно работают над снятием напряженности в обществе», — отметил Джабаров.

Он пожелал «казахстанским друзьям, братьям успешно выйти из этой ситуации» и указал, что «Россия всегда рядом» и готова оказать помощь.

При этом сенатор заявил, что события, происходящие в стране, не стоит оценивать как политический кризис.