В ВОЗ рассказали, как остановить «омикрон»

В свете распространения крайне заразного варианта «омикрон» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает международное сообщество приложить максимум усилий, чтобы все страны могли иммунизировать свое население от COVID-19.

Ведущий эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов еще раз напомнила, что на фоне стремительного распространения «омикрона» государства не смогут победить пандемию с помощью бустеров – дополнительных прививок. «Интенсивное общение, ограниченное применение доказавших свою эффективность мер и ограниченный охват вакцинацией – эти условия обеспечат процветание любому штамму, любому вирусу», – отметила она в интервью британской медиакомпании BBC.

Еще до начала праздников «омикрон» был выявлен в 128 странах мира. Убедительных данных, свидетельствующих о том, что при заражении новым штаммом болезнь протекает в более легкой форме, чем при инфицировании предыдущими вариантами, пока нет. Об этом заявил, выступая на брифинге в Женеве, эпидемиолог ВОЗ Абди Махамуд.

При этом он добавил, что в Лондоне, который захлестнула новая волна COVID-19, показатели госпитализации оказались на 20 процентов ниже, чем во время предыдущих вспышек. «Это значит, что, если вы вакцинированы, вы защищены, но, если вы находитесь в группе риска и к тому же не вакцинированы, “омикрон” представляет для вас опасность», – добавил он. По словам Абди Махамуда, согласно итогам нескольких исследований, «омикрон» – в отличие от других штаммов – поражает верхние дыхательные пути, а не легкие.

«Трудность заключается в том, чтобы обеспечить прививками представителей самых уязвимых групп населения планеты», – подчеркнул он, вновь повторив призыв ВОЗ вакцинировать по меньшей мере 70 процентов населения каждой страны мира.

«Без такой защиты вирус свободно размножается, особенно в местах скопления людей и в плохо проветриваемых помещениях», – предупредил представитель ВОЗ, напомнив, что ученые наблюдали такую ситуацию и с другими вариантами коронавируса.