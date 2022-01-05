В Казахстане не работают соцсети и связь на фоне протестов

На фоне несанкционированных протестов, происходящих в Казахстане, с вечера 4 января в Алма-Ате и Нур-Султане происходят перебои в работе сотовых операторов и интернета, в частности социальных сетей и мессенджеров, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, нет доступа в WhatsApp, Telegram, Facebook, заблокированы Twitter и Instagram.

В настоящее время в западной части города проходит шествие, некоторые его участники вооружены палками. Сообщается, что на площади Республики в центре города обстановка спокойная, периметр оцеплен силовиками.