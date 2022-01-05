В Госдепе назвали темы предстоящих переговоров России и США по безопасности в Европе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о вопросах, которые будут обсуждаться на предстоящих переговорах России и США по безопасности в Европе, передает ТАСС.

«В Женеве мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения [по гарантиям безопасности] и основные опасения [Москвы], лежащие в их основе. Мы ответим и выразим свои собственные опасения, у нас их много», — отметил представитель Госдепа.

Прайс рассказал, что США на переговорах с Россией рассчитывают выявить точки соприкосновения по вопросам стабильности, которые позволят продолжить диалог.

По его словам, Вашингтон, вступая в переговоры с Москвой будут «следовать по пути дипломатии и определить, действительно ли российская сторона так же серьезно относится к этому пути дипломатии и деэскалации».

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».