На европейские идеалы спустили собак

Первые дни наступившего года в Голландии оказались далекими от идиллии. 2 января на улицах Амстердама протестующие дрались с полицией.

Все началось с того, что власти Нидерландов ввели в стране с 19 декабря до 14 января жёсткий локдаун из-за коронавируса: закрыты все бары, кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты, даже магазины — за вычетом продовольственных. Разрешено работать аптекам, библиотекам, автозаправкам, автошколам и продовольственным магазинам. В ответ группа активистов запланировала акцию протеста. Организаторы запланировали 25 тысяч участников и шествие через весь город, муниципалитет Амстердама требовал участие не более чем 3 с половиной тысяч человек. В результате акцию запретили. Тем не менее противники локдауна пришли на Музейную площадь, а оттуда двинулись по улицам. По официальной версии, некоторые протестующие вышли за очерченный маршрут. В результате митинг и шествие закончились столкновениями. Более того, полиция спустила на протестующих служебных собак.

А вот тут нужен комментарий. Сама по себе серия локдаунов в странах Европы в очередной раз напомнила: европейская модель организации здравоохранения, та, которую в мире объявляли идеальной и навязывали в качестве «образца» для всех остальных стран, проверку коронавирусом прошла далеко не на «отлично». И если в Азербайджане президент Ильхам Алиев в своем новогоднем обращении может позволить себе отметить, что «в этом году достигнуты хорошие результаты в борьбе с COVID, пандемия находится под полным контролем», и «Азербайджан является одной из немногих стран, где ситуация в данной сфере приемлемая» — это как минимум серьёзный повод задуматься, кого следует брать за образец: «демократическую» Европу с локдаунами или «авторитарный» Азербайджан с успешной широкой вакцинацией и новогодними праздниками без жесткого локдауна?

Более того, пищу для размышлений дает и география протестов, так же как и их масштаб. Для начала, протесты с приставкой «евро» серьезно пошатнули стереотип, согласно которому, в «лучших домах Европы» граждане сдержанные и законопослушные, к тому же они живут в таких «правильных» государствах, где есть все возможности решать проблемы без битья стёкол и драк с полицией. Более того, можно, конечно, читать мораль на тему «тут речь идет о жизнях людей, и отказ от похода в ресторан — не самая высокая цена за это», но нескончаемые карантины и локдауны выведут из себя даже самых законопослушных граждан. Тем более что эти локдауны бьют и по карману, и по здоровью.

И уж точно дает изрядную пищу для размышлений то, что полиция в демократичной и европейской Голландии без особых церемоний в прямом смысле спустила собак —и не только на протестующих, но и на представления о «европейских идеалах», бытующих… ну: к примеру, среди сторонников азербайджанской оппозиции. Где очень любят рассуждать о «свободе собраний» и прочих высоких материях, но не задумываются, что даже в самой что ни на есть демократичной Европе эта «свобода собраний» жестко ограничивается, в том числе и на фоне эпидемии коронавируса. Что муниципалитет того же Амстердама тоже может не разрешить проведение акции. А если ее организаторы и участники пытаются своевольничать, то полиция пустит в ход и дубинки, и слезоточивый газ, и служебных псов. И даже не подумает за это извиняться: в конце концов, обязанность полицейских —это охранять закон и порядок.

И вот на этом фоне ответ на вопрос, кто же спустил собак на европейские идеалы, может прозвучать весьма неожиданно. И не очень вежливо.

Отдел политики Minval.az