Макрон заявил, что хочет участвовать в апрельских выборах

В интервью газете Parisien президент Франции Эммануэль Макрон признался что хотел бы участвовать в следующих президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года.

При этом Макрон добавил, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. «Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией», — указал глава республики.

Пока свои кандидатуры на пост президента выставили: мэр Парижа Анн Идальго, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель

Сразу намечены выборы в два тура на 10 и 24 апреля 2022 года.