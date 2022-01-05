Токаев поручил ввести госрегулирование цен на топливо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Казахстана.

«Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — приводит слова Токаева пресс-служба.

Отмечается, что помимо сжиженного газа регулирование вводится на бензин и дизель сроком на 180 дней.