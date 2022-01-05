95 правоохранителей пострадали в ходе незаконных акций в Казахстане

В ходе незаконных акций, которые прошли в нескольких регионах Казахстана, пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана.

«В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщают, что во время акций протеста правоохранительные органы задержали свыше 200 человек за нарушения общественного порядка, а также по 13 фактам хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования.