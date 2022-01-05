Токаев: Вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в республике лежит на правительстве.

Как сообщается на сайте администрации президента, он провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

«Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята главой государства. <…> Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве», — говорится в сообщении.