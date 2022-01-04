Человечество может получить технологии бессмертия уже при жизни нынешнего поколения

У нынешнего поколения не просто высоки шансы, но даже есть некая гарантия дожить до технологий бессмертия, уверен учёный, руководитель фонда «Наука против старения» и общественной организации Open Longevity Михаил Батин. Этому способствует совокупность многих знаний, начиная от материаловедения и заканчивая искусственным интеллектом. Некоторые направления и тренды можно выделить уже сейчас.

«Первое, самое очевидное и давно развивающееся направление — это замещение органов и тканей, которые в результате старения ухудшили или прекратили функционирование. Сегодня благодаря развитию хирургии мы можем пересадить человеку донорское сердце, лёгкое, печень — почти всё», — заявил Батин в беседе с «Лентой.ру».

Изучение механизмов старения, по мнению учёного, является ключевым в вопросе поиска бессмертия. Проблема, по его словам, в том, что старение часто путают со временем, употребляя два этих слова как синонимы. Но это набор биологических процессов, когда ломаются белки, накапливаются продукты химических реакций, метаболиты, захламляется организм. Задача — провести организм по узкой тропинке, безопасной от рака. Решить эту задачу, говорит Батин, поможет искусственный интеллект.

«Здесь необходимы омиксные данные, то есть о всех сферах: белках, генах, РНК и прочем для того, чтобы построить точные математические модели и обучить машины, нейронные сети пониманию механизмов старения», — утверждает Батин.

Если не случится какой-то катастрофы, а искусственный интеллект не убьёт всё человечество, нынешнее поколение с большой гарантией доживёт до технологий бессмертия, уверен Батин. Правда, тем, кому уже больше 50 лет, придётся отчаянно работать, чтобы успеть запрыгнуть в этот поезд.