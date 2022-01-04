Ситуация в Алматы накаляется. Хроника

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Силовики стянуты к площади Республики в Алматы, митингующие атакуют правоохранителей, те применяют светошумовые гранаты.



На площади Республики в Алматы собралось порядка 1000 человек. Толпа избила одного сотрудника полиции, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Митингующие громят полицейские машины. Полиция применила светошумовые гранаты.

Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБР и спецназа.

Алматинская полиция оттеснила участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше.



«Протестующие в Алматы переворачивают на крышу и разбивают полицейские автобусы, полицейские легковые автомобили. Они разломали скамейки, сделали из них палки и этими палками разбивают машины, — заявил журналист КазТАГ.

У площади Республики в Алматы развернуты военные подразделения и спецназ.

На центральной площади Алма-Аты идут столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, площадь затянута едким дымом, сообщает РИА Новости.



Протестующие в Алматы пытаются штурмовать автомобили, из которых их закидывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы, передает корреспондент Vlastkz с площади Республики.





Несколько полицейских авто загорелось на площади в Алматы, одна машина взорвалась, сообщает КазТаг.



