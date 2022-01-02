Военнослужащий Госпогранслужбы расстрелял трех сослуживцев в Губадлы и скрылся

2 января около 18 часов поступила информация об убийстве 3 военнослужащих на служебном участке отдельной пограничной дивизии “Губадлы” Пограничных войск Государственной пограничной службы.

На основании информации сотрудниками Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы был проведен осмотр места происшествия, в том числе проведены другие необходимые процессуальные следственные действия.

Предварительным следствием установлено, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл стрельбу из своего служебного оружия по военнослужащим пограничной заставы старшему лейтенанту Исмаилову Юсифу Исмаил оглу, младшему прапорщику Джалилзаде Амил Фуар оглу и младшему прапорщику Ибрагимову Рафаилу Натиг оглу, после чего, бросив оружие, скрылся с места происшествия.

В настоящее время продолжаются меры по поиску Э.Эвезли. По данному факту в Военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

О ходе расследования будет сообщено дополнительно.