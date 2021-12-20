JP Morgan оштрафовали в США

В США оштрафовали банк JP Morgan на $200 млн.

17 декабря регулирующие органы США оштрафовали финансовую компанию JP Morgan (в нее входят JPMorgan Chase Bank, JP Morgan Securities LLC и JP Morgan Securities plc) за нарушение требований по сохранению коммуникаций работников. Компания не отслеживала служебную переписку сотрудников на личных мобильных устройствах и в электронной почте. На сообщения регуляторов обратило внимание американское издание The New York Times.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) США сообщила о штрафе в $125 млн за нарушение требований по сохранению коммуникаций работников в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (The Commodity Futures Trading Commission) оштрафовала банк на $75 млн за аналогичные проступки, датированные 2015 годом.

Сотрудники банка обсуждали бизнес компании на собственных устройствах, избегая надзора, используя «текстовые сообщения, WhatsApp и личные учетные записи электронной почты», заявили в Комиссии по ценным бумагам и биржам. В результате банк не сохранил данные о коммуникации около 100 человек и тысячи сообщений, касающихся инвестиционной стратегии, встреч с клиентами и оценки ежедневных событий.

«Сохранение коммуникаций является важнейшим процессом для программ контроля и правоприменения SEC. Если компании не выполняют это требование, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков», – заявил директор отдела по правоприменению SEC Гурбир Гревал.

JP Morgan признал, что нарушил федеральные законы о ценных бумагах и торговле товарами. Банк также согласился нанять консультанта для обзора своей политики и процедур хранения электронных сообщений и устранения нарушений.

Комиссия по ценным бумагам и биржам начала дополнительное расследование практики хранения записей в финансовых компаниях.