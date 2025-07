Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в кулуарах 17-го саммита ОЭС в Ханкенди. Об этом Дар написал на своей странице в соцсетях.

«Мы обсудили текущую ситуацию и события в регионе и договорились информировать друг друга о любых изменениях, которые могут произойти. Мы подтвердили нашу приверженность крепким связям между Пакистаном и Ираном, договорились продолжать сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес», — написал он.

Glad to meet today my brother, Foreign Minister of Iran, Seyed Abbas Araghchi @araghchi on the sidelines of the 17th ECO Summit in Khankendi, Azerbaijan.

We discussed current status and developments in the region and agreed to keep updating each other about any change which may… pic.twitter.com/rm3AcGzO1g

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) July 4, 2025