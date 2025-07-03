Американский лидер Дональд Трамп не до конца разбирается в деталях собственного масштабного законопроекта о расходах и налогах под названием The Big Beautiful Bill. Об этом информирует NOTUS со ссылкой на источники.

Источники, знакомые с ситуацией, поведали, что в ходе встречи с представителями Республиканской партии США Трамп заявил, что в случае, если конгрессмены-республиканцы планируют победить на следующих выборах, то они не должны сокращать финансирование программ медстрахования Medicaid, а также Medicare и федеральную программу социального страхования.

Но главе Белого дома возразили, заявив, что в предложенном варианте законопроекта как раз затрагивается финансирование программы Medicaid.