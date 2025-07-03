Согласно исследованию Центра анализа медиа, основанному на официальных данных Центрального банка, за последние 10 лет объем банковских депозитов в Азербайджане демонстрирует устойчивую тенденцию роста. За этот период объем вкладов населения в банках увеличился на 99,1% (почти в 2 раза) или на 7,5 млрд манатов.

Депозитный портфель, составивший в 2016 году 7,57 млрд манатов, в последующий период продолжал расти с двумя небольшими перерывами (в 2017 и 2020 годах). Лишь в 2017 году депозиты сократились до 6,85 млрд манатов (на 9,5%), что совпало с фазой экономической стабилизации и множеством факторов, в том числе и последствиями девальвации, которые привели к сокращению объемов депозитов. А в 2020 году причиной стало влияние пандемии. Тогда было зафиксировано снижение депозитного портфеля на 11,2%. Показатель в том году составил 7,66 млрд манатов.

За исключением двух нестабильных периодов, депозитный портфель в Азербайджане демонстрирует устойчивый рост. Так, в 2022 году объем вкладов населения увеличился на 22,7%, достигнув 10,59 млрд манатов. В 2023 году рост составил 17,1%, доведя сумму депозитов до 12,4 млрд манатов, а в 2024 году — ещё на 10,3%, до 13,68 млрд манатов. По итогам последнего года объем вкладов вырос на 10,1% или 1,38 млрд манатов, составив 15,06 млрд манатов.