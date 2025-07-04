Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Как сообщили в МИД, встреча состоялась в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и UNESCAP. Алишахбана выразила благодарность за приглашение на саммит и инициативу Азербайджана принять в 2026 году 82-ю сессию UNESCAP.

Было отмечено растущее значение Азербайджана как на региональном, так и на международном уровне, в том числе вклад страны в миссию ООН. Были положительно оценены проведение в Баку юбилейного саммита SPECA в 2023 году и успешное председательство на климатической конференции COP29 в 2024 году.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в области климатических изменений, развития зеленой энергетики, транспортных коридоров, технологий и цифровизации. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобального развития.