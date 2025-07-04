Следующий саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) состоится в Иране. Об этом говорится в пресс-релизе ОЭС по итогам 17-го Саммита ОЭС в Ханкенди.

“17-й саммит ОЭС послужил важнейшей платформой для укрепления общей приверженности государств-членов устойчивому экономическому росту, более глубокой региональной интеграции и инклюзивному развитию. Заглядывая вперед, следующий саммит ОЭС запланирован на 2027 год и будет проведен Исламской Республикой Иран, что продолжит импульс к региональному сотрудничеству и прогрессу”, — говорится в сообщении.