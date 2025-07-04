Пакистан решительно осуждает нападение Израиля на Иран. Как передаёт корреспондент Minval из города Ханкенди, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Глава пакистанского правительства выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Иране и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Пакистан дал решительный ответ на агрессию со стороны Индии, успешно пресёк провокацию. Я признателен братским государствам-членам ОЭС за проявленную солидарность. Мы не забудем агрессию Индии», — подчеркнул он.

Мухаммад Шахбаз Шариф также отметил, что Индия использует водные ресурсы в качестве инструмента давления на Пакистан. «Международное сообщество не должно допустить этого», — заявил он.