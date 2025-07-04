На фоне массированного ночного удара по территории Украины президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Согласно официальной повестке, обсуждалась борьба с «незаконным оборотом наркотиков».

«Одно из важнейших направлений правоохранительной деятельности — это борьба с незаконным оборотом наркотиков. У нас принята и действует Стратегия борьбы с наркоугрозой до 2030 года. Давайте проанализируем, как идёт эта работа, и обсудим, что необходимо сделать дополнительно на основе анализа текущей ситуации и уже реализованных мер», — заявил Путин.