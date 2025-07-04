Сенаторы-демократы заявили, что начинают расследование пятимесячной паузы в вопросе усиления антироссийских санкций со стороны президента США Дональда Трампа. Как говорится в материале The Hill, вместо продолжение давления США теперь ослабляют ограничения.

Сенаторы от Демократической партии Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Трамп мог предпринять доступные шаги для давления на агрессоров, но вместо этого ничего не делает.

«Мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения этой войны», — заявили сенаторы в заявлении.

Они пишут, что отсутствие новых санкций лишь позволяет президенту России Владимиру Путину продолжать наступление на Украину, хотя Трамп неоднократно заявлял, что быстро положит конец войне. Неспособность использовать существующие инструменты «придает Путину смелости продолжать борьбу», добавляют они.

Они призвали администрацию Трампа обеспечить соблюдение действующих санкций против Москвы, в том числе возобновить стандартные санкции в отношении организаций, которые поддерживают оборонную промышленность России. Они также призвали США присоединиться к своим европейским партнерам и ужесточить санкции, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.