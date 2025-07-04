Афганистан планирует увеличить товарооборот с Узбекистаном до $2 млрд и нарастить экспорт в Центральную Азию и Россию. Узбекистан готов поставлять больше электроэнергии, инвестировать в создание текстильных фабрик, производство цемента, нефтеперерабатывающих заводов, добычу и переработку соли. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полях саммита Организации экономического сотрудничества в азербайджанском Ханкенди 3 июля провёл встречу с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллой Абдул Гани Барадаром, сообщает издание Gazeta.uz.

Как сообщил офис вице-премьера Афганистана, на встрече обсуждались политические и экономические связи, развитие железнодорожного сообщения, торговля, транзит и вопросы поставок электроэнергии.

«В настоящее время объём торговли между Афганистаном и Узбекистаном превысил 1 млрд долларов, что на 60% больше по сравнению с предыдущими показателями. Мы надеемся, что этот объём достигнет 2 млрд долларов в ближайшем будущем», — заявил Мулла Барадар.

Он призвал узбекскую сторону «содействовать экспорту афганских товаров в Центральную Азию и Россию через территорию Узбекистана».

По его словам, «обеим соседним странам необходимо сотрудничать для обеспечения экономической стабильности, развития инфраструктуры и процветания, инициируя и управляя проектами в сфере горнодобычи, транспорта, транзита, услуг и базового развития».

Президент Шавкат Мирзиёев, по данным офиса замглавы афганского правительства, отметил прогресс Афганистана в различных сферах и сообщил, что Узбекистан «доносит реальные факты о ситуации в Афганистане на международных площадках, особенно в ООН».

Глава государства добавил, что страна готова инвестировать в Афганистан, в том числе в проект железной дороги Мазари-Шариф — Герат — Кандагар, создание текстильных фабрик, производство цемента, строительство нефтеперерабатывающих заводов, добычу и переработку соли и электронное управление.

По его словам, Узбекистан готов увеличить объём поставок электроэнергии в Афганистан после быстрого завершения проекта линии электропередачи мощностью 500 кВ.

Мирзиёев также сообщил, что «даст специальные поручения для содействия экспорту афганских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, в Центральную Азию и Россию через Узбекистан», а также указал на важность улучшения банковских расчётов между странами, упрощения визового режима и развития Международного торгового центра в Термезе.

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу под руководством Муллы Барадара и премьер-министра Узбекистана, которая будет собираться каждые три месяца для контроля реализации договорённостей.

По итогам 2024 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном превысил 1,13 млрд долларов (на 30,7% больше, чем за 2023 год), из этого объёма 1,09 млрд долларов — экспорт узбекских товаров и услуг. За январь-май этого года торговля выросла до 622 млн долларов, что на 62,8% больше пятимесячного показателя прошлого года.