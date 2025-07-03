Роспотребнадзор направил официальный запрос в компетентные органы Армении с просьбой предоставить подробную информацию о причинах введения временного запрета на ввоз мороженого под брендом «Коровка из Кореновки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее производитель – группа компаний «Ренна» – заявила, что пока не получила официальных комментариев от армянской стороны относительно ограничения на ввоз партии эскимо, произведённой 7 марта. Речь идет о мороженом «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури». Согласно информации, возможные отклонения могли быть связаны с нарушением условий транспортировки или хранения продукции.

«В рамках проводимого мониторинга в России не зафиксировано случаев несоответствия указанной продукции требованиям безопасности и качества, включая положения технических регламентов Таможенного союза», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там указали на то, что ожидают от армянской стороны результаты лабораторных исследований и иную информацию, подтверждающую основания для введения временных ограничений.