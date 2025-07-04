Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил, что Израиль совершил незаконное нападение на Иран при поддержке США.

Как сообщает корреспондент Minval из города Ханкенди, по словам президента, в течение 12 дней были атакованы мирные жители и ядерные объекты, находящиеся под контролем МАГАТЭ.

«Мы воспользовались своим законным правом на самооборону и предотвратили начало войны в регионе. Израиль, при поддержке США, поставил под угрозу будущее всего Ближнего Востока. Если ситуация не изменится, это окажет негативное влияние на экономическую интеграцию в регионе. Благодарю страны-члены ОЭС за проявленную ответственность. Последний саммит стал важной платформой для осуждения подобных незаконных действий», — отметил Пезешкиан.