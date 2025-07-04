В кулуарах 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в городе Ханкенди, царит оживлённая атмосфера — участники активно обмениваются мнениями и проводят неформальные встречи.

Среди участников мероприятия — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабир, вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов, вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду и другие официальные лица.

Формальные заседания сопровождаются кулуарными беседами, в центре которых — вопросы экономического партнёрства, логистики, энергетики и устойчивого развития региона.