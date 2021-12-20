Европейский регулятор зарегистрировал пятую COVID-вакцину Nuvaxovid



Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax.

Согласно исследованиям, эффективность препарата составляет около 90%. Об этом говорится в пресс-релизе европейского регулятора.

«Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом», — отметили в агентстве.

Результаты двух основных клинических испытаний показали, что новая вакцина эффективна в предотвращении COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Всего в исследованиях приняли участие более 45 тысяч человек.

Исследования, проведённые в Мексике, США и Великобритании, показало снижение на 90,4% числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы Nuvaxovid.