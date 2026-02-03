Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян прокомментировал возможность участия России в проекте TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»).

В интервью Factor TV он отметил, что не может давать точные прогнозы по этому вопросу, поскольку TRIPP изначально задумывался как армяно-американская инициатива.

«Если речь идёт о создании отдельного маршрута или дороги, то это должно оформляться как самостоятельный проект. В рамках TRIPP подобное выглядит абсурдно, так как фактически подрывало бы саму эффективность инициативы», — подчеркнул Симонян.

Отвечая на проявленный интерес со стороны России, спикер парламента назвал его обычной практикой для держав. По его словам, нет ничего необычного в том, что государства стремятся укреплять своё влияние в регионе и расширять своё присутствие на международной арене.