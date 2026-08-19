В результате комплексных оперативных и контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, были обнаружены лекарственные средства, ввезённые на территорию страны с нарушением таможенных правил.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, на территории Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев был задержан человек, который принимал от пассажиров посылки, переданные им в аэропортах зарубежных стран для ввоза на территорию страны. Был проведён таможенный досмотр находившихся у него пакетов, а также легкового автомобиля, которым он управлял.

В ходе досмотра были обнаружены 93 упаковки лекарственных средств 10 наименований, ввезённые на территорию страны с нарушением таможенных правил.

По факту проводится расследование.