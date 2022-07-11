Барбадосская певица Рианна возглавила рейтинг миллиардеров с самой большой аудиторией в социальной сети Twitter. Его представил журнал Forbes.

За публикациями Рианны в Twitter следят 106,8 миллионов человек, в то время как бизнесмена Илона Маска читают 99,5 миллионов пользователей— он занимает вторую строчку рейтинга. Третье место рейтинга получила Ким Кардашьян — у нее 72,7 миллионов подписчиков.

Также в список попали создатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс, телеведущая Опра Уинфри, рэпер Канье Уэст, гендиректор Apple Тим Кук, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан.