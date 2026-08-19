Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) совместно с МВД и районными властями продолжает борьбу с незаконным убоем животных и нарушениями санитарных норм.

С начала года в Баку проверки прошли в 250 мясных магазинах. В 174 из них выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований, случаи незаконного убоя и продажи мяса без ветеринарных документов.

В отношении владельцев составлены административные протоколы. В 47 магазинах демонтированы незаконные сооружения и установки для убоя животных.

Нарушителям предписано привести деятельность в соответствие с законодательством и проводить убой только на централизованных современных пунктах.