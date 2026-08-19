В Украине начали разработку нового плана мобилизации, заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По его словам, работа над документом ведется совместно с Михаилом Драпатым и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Хмара отметил, что решение о дальнейших мобилизационных мерах должно быть комплексным. При его подготовке будут учитывать текущую ситуацию в армии, потребности Вооруженных сил и дальнейший план ведения войны.

Министр подчеркнул, что параметры мобилизации будут определяться с учетом развития ситуации на фронте и задач, которые стоят перед украинской армией.