Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил двух сотрудников посольства Ирана во Франции персонами нон грата.

Решение принято в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Как отмечается в заявлении французского внешнеполитического ведомства, причиной стало «чрезвычайно серьёзное нападение», совершённое иранскими спецслужбами 19 июля в отношении двух сотрудников посольства Франции в Иране.

В Париже заявили, что нападение стало грубым нарушением международного права и Венской конвенции, которая гарантирует безопасность дипломатического персонала и является основой отношений между государствами.

Напомним, Иран объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране персонами нон грата и запретил им въезд в страну.