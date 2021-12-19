Азербайджанский мазут позволил Сербии преодолеть энергетический кризис, заявил Вучич

Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в значительной части континента наступает «полный хаос».

Такое мнение выразил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич во время осмотра ТЭС «Костолац».

«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — заявил Вучич (цитата по ТАСС).

Сербский президент сообщил, что энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.