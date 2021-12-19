Посол: Будет активирован новый коридор между Азербайджаном, Ираном и Грузией

На этой неделе будет активирован новый коридор между Азербайджаном, Ираном и Грузией, Черным морем и Европой.
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, передает Тренд.
По его словам, этот коридор будет активирован между Пакистаном, Ираном и Турцией после испытательного ввода в эксплуатацию коридора Север-Юг (Финляндия, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив и Индия).
Отметим, что открытие маршрута Персидский залив — Черное море через Иран, Азербайджан и Грузию стоит на повестке дня. В рамках этого маршрута 144 грузовика из трех стран с 22 декабря начнут перевозить грузы из Тебриза иранской провинции Восточный Азербайджан.
بعد از احیای کریدور اکو ( پاکستان، #ایران ، ترکیه ) و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور جهانی شمال — جنوب ( فنلاند، روسیه، ج. آذربایجان، #ایران ، خلیج فارس و هند ) این هفته شاهد فعال شدن کریدور جدید ( #ایران ، ج. آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا ) خواهیم بود.
#هارت_لند🇮🇷 pic.twitter.com/SlvJ8eZOyT
— S.A. MOUSAVI 🇮🇷 (@SAMOUSAVI9) December 18, 2021