Азербайджан открыт к расширению межрегиональных транспортных связей и интеграции Азии в европейскую транспортную инфраструктуру.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на IV министерской конференции по транспорту Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), сообщает боту Trend.

«В период пандемии коронавируса Азербайджан сохранил сухопутную границу открытой для грузоперевозок. Так, благодаря упрощенным процедурам торговли и проверки транспорта в портах и на сухопутной границе мы успешно принимали и товары первой необходимости, и общего назначения. Железнодорожные грузоперевозки продолжались с небольшими издержками», — сказал Набиев.

Министр отметил, что скоординированный региональный подход будет способствовать более рентабельному и эффективному реагированию на любые сбои в цепочке поставок.