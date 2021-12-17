Песков исключил политпотрясения между Россией и Турцией из-за высокого уровня сотрудничества между странами

Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией является страховкой от политических потрясений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

«Уровень экономического взаимодействия и экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений», — сказал он.

Представитель Кремля назвал «цементирующим звеном» ситуацию, когда партнеры «заинтересованы в том, чтобы ничего не расшатывалось в двусторонних отношениях».