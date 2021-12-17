Правительство не допустит повышения цен на сливочное масло

Внесены изменения в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно постановлению, для недопущения повышения цен на сливочное масло на внутреннем рынке принято решение о продлении срока действия налоговых льгот на импорт сливочного масла, других молочных масел и молочной пасты

Прогнозируется, что с принятием постановления в результате продления срока действия пошлинных льгот на импорт сливочного масла, других молочных масел и молочной пасты будет обеспечена стабильность потребительских цен.