Зеленский рассчитывает на участие азербайджанских компаний в приватизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на участие азербайджанских компаний в процессе приватизации объектов госсобственности на Украине.

«Был рад обсудить важные области сотрудничества с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым в Брюсселе). Мы выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами. Рассчитываю на участие (азербайджанских) компаний в крупной приватизации и строительстве в Украине», — написал Зеленский в Twitter по итогам встречи с Ильхамом Алиевым «на полях» саммита Восточного партнерства.