Баку и Тбилиси обсудили развитие экономических связей

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Было отмечено успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией, а также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта и транзита, инвестиций, энергетики, цифровой трансформации и в других областях.

Касаясь важности бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия в Баку, стороны выразили надежду, что проведенные обсуждения и подписанные на мероприятии документы будут способствовать развитию экономического сотрудничества между тремя странами по разным направлениям.