Турция до сегодняшнего дня инвестировала в Азербайджан $12 млрд.

В январе-ноябре текущего года объем торгового оборота Азербайджана с Турцией составил 4,5 млрд. долларов США, заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, выступая на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку, сообщает АПА.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем товарооборота вырос на 6%.

Министр отметил, что объем прямых и непрямых инвестиций Турции в Азербайджан составляет 12 млрд. долларов США.

M.Муш добавил, что турецкие компании-подрядчики до сегодняшнего дня в Азербайджане приняли участие в 455 проектах на 15,4 млрд. долларов США.

Азербайджан и Турция в 2023 году планируют увеличить объем взаимного товарооборота до 15 млрд. долларов США.