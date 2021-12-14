Министр: Откроется Торговое представительство Азербайджана в Турции

В ближайшем будущем в Консульстве Азербайджана в Стамбуле начнет функционировать Торговое представительство Азербайджана в Турции.

Об этом в своем выступлении на Азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает АПА.

По его словам, присутствие турецких предпринимателей в Азербайджане даст еще больший импульс развитию экономических отношений между двумя странами.

В январе-октябре этого года объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией составил около 3,5 млрд. долларов США. К 2023 году наши страны намерены увеличить объем взаимного торгового оборота до 15 млрд. долларов.