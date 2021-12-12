Глава ГТК: На юге у нас достаточно таможенных пунктов с Ираном



В настоящее время у нас нет проекта по открытию нового ирано-азербайджанского таможенно-пропускного пункта в Ярдымлинском районе.

Об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев, передает Тренд.

«Таких обсуждений не проводится. На юге у нас достаточно таможенных пунктов с Ираном. Если есть такой вопрос, он обсуждается на уровне правительства. Мы исполнительный орган. Для предотвращения любой контрабанды, уклонения были приняты системы электронного управления, декларации электронной торговли. Образовалась большая база данных, мы смогли контролировать как статистическую базу данных страны, так и электронную торговлю», — сказал Сафар Мехтиев.