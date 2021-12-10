«Лукойл» уменьшил долевое участие в проекте «Шахдениз»

ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о подписании изменений в соглашение о приобретении у компании PETRONAS доли в проекте Шах-Дениз, заключенном в октябре 2021 года, передает Trend со ссылкой на компанию.

«В соответствии с новыми договоренностями приобретаемая ЛУКОЙЛом доля снижается с 15,5% до 9,99%, а сумма сделки пропорционально уменьшается с 2,25 до 1,45 млрд долл. США. Подписание данных изменений стало результатом переговоров с партнерами по проекту Шах-Дениз по вопросу реализации преимущественных прав. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что компания bp приобретет 1,16 процента акций PETRONAS в «Шах Дениз». Компания заключила соглашение о приобретении у PETRONAS 1,16 процента доли в проекте разработки «Шах Дениз» за 168 миллионов долларов на тех же коммерческих условиях сделки по месторождению, о которых ранее объявила PETRONAS.

В результате bp будет владеть 29,99 процента акций «Шах Дениз» и останется оператором месторождения. Ожидается, что сделка будет завершена к концу января 2022 года.