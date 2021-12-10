В Азербайджане среднегодовая инфляция превысила 6%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены выросли на 6,2%, в том числе потребительские цены на продовольствие, напитки и табачные изделия – на 7,4%, потребительские цены на непродовольственные товары – на 4,8%, потребительские цены на платные услуги населению – на 5,4%, сообщается на сайте Госкомстата.

Так, в ноябре текущего года потребительские цены выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%, а в годовом сравнении на 11,1%.