AZAL увеличит число авиарейсов между Баку и Дубаем

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планируют увеличить число авиарейсов по маршруту Баку-Дубай до двух в день, сообщает авиакомпания.

По словам заместителя руководителя Управления маркетинга, коммерции и производства AZAL Фатимы Гаджизаде, в настоящее время специальные рейсы между Баку и Дубаем выполняются на ежедневной основе. «В ближайшее время планируется увеличить число авиарейсов между двумя городами до двух в день», — отметила она.

Авиакомпания также намерена вернуть на этот маршрут широкофюзеляжные самолеты для обеспечения еще более удобных и комфортных перелетов, а также предложений на туристическом рынке.

Дубай — один из самых популярных направлений маршрутной сети «Азербайджанских Авиалинии». Тысячи туристов из Азербайджана ежегодно посещают крупнейший город ОАЭ. В настоящее время здесь продолжается всемирная выставка EXPO-2020, на которой представлены павильоны из 192 стран.

Большой интерес к Азербайджану также проявляется и туристами из стран Персидского залива, многие из которых путешествуют в Баку транзитом через международные аэропорты Дубая.