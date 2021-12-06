Кабмин внес изменения в порядок выдачи зарплат сотрудникам посольств



Внесены изменения в порядок предоставления гарантий торговым представителям и сотрудникам их аппаратов в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики, осуществляющих деятельность за рубежом.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно изменениям, в странах, где действуют посольства и консульства Азербайджана, зарплата торгового представителя устанавливается в размере 90 процентов от зарплаты действующего в этой стране посла, а в консульстве — 85 процентов от зарплаты действующего в этой стране посла.

Зарплата торгпредставителя в странах, где отсутствуют посольства или консульства Азербайджана, утверждается Кабмином по предложению Минэкономики, согласованному с Минфином.