Миноборонпром: Азербайджан будет производить новое оружие



На основании «заказов» Министерства обороны Азербайджана союзами и предприятиями, подведомственными Министерству оборонной промышленности, предусмотрено создание (опытно-конструкторские работы) 67 наименований нового вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения. После завершения опытно-конструкторских работ продукция производится и в установленном порядке передается Вооруженным силам.

Об этом cообщили в Министерстве оборонной промышленности, передает АПА.

В сообщении отмечается, что за прошедшие годы было создано 156 наименований продукции (опытно-конструкторские работы), освоено и передано Вооруженным силам более 1000 наименований продукции.