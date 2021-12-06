Началось создание финансово-банковских услуг на освобожденных территориях

Обсуждается вопрос о том, чтобы все проекты, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях, были отнесены к проектам, на которые выдается документ о поощрении инвестиций.

Об этом в своем выступлении на организованной в Шамахинском районе конференции на тему «Возможности инновационного развития на освобожденных от оккупации территориях» сказал замминистра экономики Сахиб Алекберов, передает АПА.

Он отметил, что с учетом создания на этих территориях двух промышленных парков юридические лица и частные предприниматели, являющиеся резидентами промышленно-технологического парка, начиная с года регистрации в парке, на 10 лет освобождены от выплаты подоходного, имущественного, земельного налога и НДС за импорт техники и оборудования в связи с деятельностью в парке.

«Эти льготы, предоставляемые государством, являются важным средством для инновационного экономического прогресса освобожденных от оккупации территорий. Начато создание инновационных финансово-банковских услуг на освобожденных территориях», — отметил С.Алекберов.